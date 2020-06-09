До перемовин у ТКГ щодо врегулювання ситуації з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей залучили представників ОРДЛО.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

– Залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства, – йдеться у повідомленні.

На засіданні 9 червня Донецьку область представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, а Луганську – юрист, голова Міжнародної громадської організації Луганське земляцтво Вадим Горан та лікар Костянтин Лібстер.

Про свою участь у перемовинах уже заявили двоє журналістів родом з Донбасу Сергій Гармаш та Денис Казанський. Медійники представлятимуть думку жителів цих регіонів та консультуватимуть українську делегацію, повідомили працівники ЗМІ на своїх сторінках у Facebook.

– Ми не будемо вести переговори з “ДНР”. Цих трьох букв немає у Мінських угодах. Ми, як представники ОРДЛО, будемо вести консультації з нашою владою і погоджувати або не погоджувати її рішення з важливих для нас питань щодо Донбасу! Зрештою, нам там жити, і не враховувати наші інтереси – означає створювати ґрунт для майбутніх, тепер уже справді цивільних конфліктів, – написав Сергій Гармаш.

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За словами журналістів, довгий час думку жителів регіону представляли люди, яких ніхто для цього не обирав.

– …Переселенці, корінні донеччани і луганчани, які народилися і виросли на Донбасі і яких терором і переслідувань змусили виїхати, чомусь були позбавлені можливості вирішувати долю рідного регіону. Тепер же ситуація змінилася… І у нас вже точно не менше прав представляти окремі райони, – прокоментував Денис Казанський.

За словами журналіста, люди, які не є злочинцями і мають лише українські паспорти, повинні представляти регіони у переговорах.

– Громадяни РФ не мають права вказувати, як нам в Україні жити і які закони ухвалювати, – додав Денис Казанський.

Політолог Віталій Бала позитивно оцінює долучення жителів ОРДЛО до переговорів у ТКГ, але вважає, що ефективність цього кроку можна буде оцінити лише згодом.

– Добре, що це представники, які мають проукраїнську позицію. Як мінімум, російська сторона уже не буде говорити, що українська не виконує пункти домовленостей, – розповів Віталій Бала Фактам ICTV.

Крім того, добре, що обрали саме представників ЗМІ.

– Це не найгірший вибір, бо ці ж журналісти будуть інформувати суспільство, про що там насправді говориться. Я на це сподіваються. Це добре з точки зору публічності та прозорості процесів, – підсумовує експерт.

Але не всі позитивно сприйняли таке рішення української сторони. Екс-радник секретаря РНБО Сергій Сивохо розкритикував залучення журналістів до ТКГ.

– Ми все далі від миру… Знову незрозумілі рухи тіла, і занадто зрозумілі люди в ТКГ. Схоже, ніхто не збирається домовлятися. Ми все далі забиваємося у глухий і темний куток. Звідти нас точно ніхто не почує, – написав Сергій Сивохо на своїй сторінці в Facebook.

Ще у березні 2020 року на засіданні ТКГ у Мінську планували створити Консультативну раду, до складу якої увійдуть представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Це рішення спочатку викликало обурення громадськості, адже консультативна рада з представниками ОРДЛО суперечить інтересам України. Водночас Росія почала маніпулювати відмовою української сторони від створення ради.

Пізніше МЗС запропонувавло створити раду без формального погодження зі злочинною владою “Л\ДНР”.