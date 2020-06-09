МИД Украины активно обсуждает восстановление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— Украина рассматривает вопрос первоочередного открытия авиасообщения с теми странами, где, кроме контролируемой эпидемической ситуации, уже действуют регулярные авиарейсы, а также нет ограничений на въезд украинцам.

Кроме того, МИД активно изучает зарубежный опыт и консультируется с иностранными партнерами по постепенному возобновлению авиационного сообщения.

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Евгений Енин объснил, что сейчас страны прибегают к ограничениям либо путем определения категорий граждан, которым разрешено прилетать, либо путем ограничения регионов, откуда запрещены рейсы из-за вспышки пандемии.

Поэтому Австрия, Китай и Япония проводят обязательные тестирования на коронавирус по прибытии. А вот Кипр, Сингапур или ОАЭ делают быстрые тесты. Однако практически во всех странах существует обязательная самоизоляция после прилета.

Возобновление авиасообщения в Украине

В Украине внутренние авиарейсы возобновились с 5 июня. Международное авиасообщение планируют открыть с 15 июня.

Государственная авиационная служба опубликовала рекомендации для авиаперевозчиков, необходимые для обеспечения безопасности полетов при адаптивном карантине.

Они предусматривают ограниченный доступ к терминалам персонала, членов экипажа самолетов и пассажиров, социальную дистанцию, усиленную уборку и дезинфекцию помещений в терминалах.

Обязательными являются масочный режим для всех и измерение температуры вылетающим и прибывающим пассажирам.