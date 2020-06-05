Авиакомпания МАУ о полетах после карантина

Карантинный кризис сильно повлиял на авиаперелеты — ситуация с закрытием границ задела как пассажиров, так и владельцев авиакомпаний.

Снятие ограничений, касающихся полетов за границу, ожидается 15 июня.

Факты ICTV пообщались с президентом авиакомпании МАУ Евгением Дыхне и узнали, какие перспективы ожидают бизнес авиаперевозчиков в Украине и что изменится после окончания пандемии коронавируса.

— Что будет после 15 июня, пока трудно предположить. Однако то, что украинцам разрешат летать за границу, еще не значит, что их там ждут — пока в мире жесткие меры поведения с прибывшими иностранцами.

Евгений Дыхне отмечает, что точной информации об открытии рейсов, например, в курортные страны (Турция, Черногория, Египет) пока нет. Однако МАУ ждет сигнала к началу работы и готовится обеспечить спрос, если он будет.

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Компания планирует изменить размер ручной клади и сам процесс покупки билетов.

— Мы вводим новые правила покупки: рассчитываем сделать билет дешевле и проще. Будет базовый тариф, где все услуги будут указываться дополнительно в покупке. Для всех пассажиров будет ограничено размеры ручной клади, ведь именно лишние вещи создают пробки на борту, которые добавляют риски.

По словам президента, МАУ понесла серьезные убытки, а для восстановления докарантинних показателей могут потребоваться годы.

— 2020 год вряд ли будет успешным для компании. Наша главная задача — успеть осуществить все необходимые оптимизационные процессы до апреля 2021 года. После возобновления полетов убытки от неэффективного управления могут только углубить кризис.

Компания рассчитывает возобновить работу с 1 июля. Однако не все работники смогут вернуться на свои рабочие места.

— К сожалению, мы будем вынуждены расстаться с 900 работниками компании из 2,5 тыс. — это очень много. Для нас это болезненный процесс, но мы должны обеспечить условия выживания компании до 2021 года.

Евгений Дыхне также рассказал о планах компании по восстановлению пассажирских перевозок.

— За первый квартал 2020 года, то есть до начала карантина, мы перевезли 900 тыс. пассажиров. После снятия ограничений до конца года планируем почти столько же. Но в 2019 году мы перевезли почти 8 млн пассажиров. К такому высокому пассажиропотоку мы вернемся к 2024 году.

После завершения карантина немало ограничений и рекомендаций, касающихся защиты от Covid-19, останутся. Компания МАУ уже готовится к обеспечению всех необходимых мероприятий, рекомендованных Министерством здравоохранения.

— Если говорить о распространении инфекции, авиация — это самый безопасный вид транспорта, даже безопаснее, чем автомобиль. Пассажиры не сидят лицом друг к другу, что также обеспечивает барьеры. В салоне идет постоянная циркуляция воздуха.

Персонал компании будет следить за самочувствием пассажиров, а также регулировать движение в салоне, чтобы не возникало скоплений людей. Изменения коснутся и питания во время перелета — вся пища будет надежно упакована, а вода будет подаваться только в бутылках.

МАУ закрыла продажу авиабилетов на международные рейсы до 1 июля.

Тогда в компании рассказали, что карантинный кризис также повлияет и на сервис на борту самолетов и в самых аэропортах. В частности, временно будут закрыты бизнес-залы и Duty Free.