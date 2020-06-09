МЗС України активно обговорює відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром, повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

– Україна розглядає питання першочергового відкриття авіасполучення з тими країнами, де, крім контрольованої епідемічної ситуації, вже діють регулярні авіарейси, а також немає обмежень на в’їзд українців.

Крім того, МЗС активно вивчає зарубіжний досвід і консультується з іноземними партнерами щодо поступового відновлення авіаційного сполучення.

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Євген Єнін пояснив, що наразі країни вдаються до обмежень або шляхом визначення категорій громадян, яким дозволено прилітати, або шляхом обмеження регіонів, звідки заборонені рейси через спалах пандемії.

Тому Австрія, Китай і Японія проводять обов’язкові тестування на коронавірус після прибуття. А от Кіпр, Сінгапур або ОАЕ роблять швидкі тести. Однак практично у всіх країнах існує обов’язкова самоізоляція після прильоту.

Відновлення авіасполучення в Україні

В Україні внутрішні авіарейси відновилися з 5 червня. Міжнародне авіасполучення планують відкрити з 15 червня.

Державна авіаційна служба опублікувала рекомендації для авіаперевізників, необхідні для забезпечення безпеки польотів під час адаптивного карантину.

Вони передбачають обмежений доступ до терміналів персоналу, членів екіпажу літаків та пасажирів, соціальну дистанцію, посилене прибирання та дезінфекцію приміщень у терміналах.

Обов’язковими є масковий режим для всіх і вимірювання температури пасажирим, які відлітають і прибувають.