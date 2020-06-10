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Факты / Украина / Общество

Повысят ли цены на коммуналку после получения транша от МВФ

МВФ в новой программе кредитования не требует от Украины повышать цену на коммунальные услуги.

Наоборот, есть шанс, что украинцев ждут меньшие тарифы, поскольку рыночная цена на газ ниже чем та, которая заложена в нынешних тарифах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

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Глава правительства объяснил, что в новой программе сотрудничества с МВФ нет жестких требований по конкретным вещам. Есть прописаны дорожные карты тех шагов, которые нужны Украине, в частности антикоррупционные шаги, взвешенная денежная бюджетная политика.

Кроме того, по словам Дениса Шмыгаля, в Украине рыночные цены на электричество, газ и отопление. Сегодня рыночная цена газа составляет 3 200, перспектив ее значительного роста нет.

Поэтому если цена снижается, то она должна уменьшаться и для населения в тарифе на отопление.

Новая программа МВФ для Украины

Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд. Первый транш предусматривает выделение $2,1 млрд, что на $200 млн больше, чем планировалось изначально.

Получить его планируют уже в июне.

В целом, новая программа направлена ​​на помощь Украине в борьбе с последствиями пандемии Covid-19 путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки.

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