Чи підвищать ціни на комуналку після отримання траншу від МВФ

МВФ у новій програмі кредитування не вимагає від України підвищувати ціну на комунальні послуги.

Навпаки, є шанс, що українців чекають менші тарифи, оскільки ринкова ціна на газ нижча ніж та, яка закладена в нинішніх тарифах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів.

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Глава уряду пояснив, що у новій програмі співпраці з МВФ немає жорстких вимог з конкретних речей. Є прописані дорожні карти тих кроків, які потрібні Україні, зокрема антикорупційні речі, виважена грошова бюджетна політика.

Крім того, за словами Дениса Шмигаля, в Україні ринкові ціни на електрику, газ і опалення. Сьогодні ринкова ціна газу становить 3 200, перспектив її значного зростання немає.

Тому якщо ціна знижується, то вона повинна зменшуватися і для населення в тарифі на опалення.

Нова програма МВФ для України

Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд. Перший транш передбачає виділення $2,1 млрд, що на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку.

Отримати його планують вже в червні.

Загалом нова програма спрямована на допомогу Україні в боротьбі з наслідками пандемії Covid-19 шляхом забезпечення платіжного балансу і бюджетної підтримки.