С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение и разрешит туристам не проходить обсервацию, если они прилетят из так называемой зеленой зоны.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, Минздрав анализирует ситуацию с коронавирусом в других странах и проводит консультации с эпидемиологами, чтобы безопасно возобновить международное авиасообщение и не допустить распространения Covid-19.
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В Минздраве рассматривают варианты деления стран на две зоны – зеленую и красную.
Красная зона — страны, где ситуация с Covid-19 хуже, чем в Украине.
Зеленая зона — страны, где ситуация с Covid-19 такая же, как в Украине или лучше.
Туристы, которые будут прибывать из красной зоны, будут обязаны 14 дней находиться на обсервации или самоизолироваться.
— Люди из зеленой зоны не будут нуждаться в пребывании в самоизоляции. Конечно, все это с соблюдением других противоэпидемиологичних мер: термоскрининг и остальных, — резюмировал Степанов.
С 15 июня Украина возобновляет международные авиарейсы. В этот же день Евросоюз отменяет запрет на въезд туристов.
В этом году авиакомпании планируют восстановить хотя бы 50% пассажиропотока от объемов 2019 года.
МИД Украины активно обсуждает восстановление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.
Закрытие авиасообщения в Украине
Украина закрыла международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса.
На протяжении этих месяцев украинцы возвращались в страну чартерными рейсами и проходили 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.