С 15 июня Украина возобновляет международное авиасообщение и разрешит туристам не проходить обсервацию, если они прилетят из так называемой зеленой зоны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав анализирует ситуацию с коронавирусом в других странах и проводит консультации с эпидемиологами, чтобы безопасно возобновить международное авиасообщение и не допустить распространения Covid-19.

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В Минздраве рассматривают варианты деления стран на две зоны – зеленую и красную.

Красная зона — страны, где ситуация с Covid-19 хуже, чем в Украине.

Зеленая зона — страны, где ситуация с Covid-19 такая же, как в Украине или лучше.

Туристы, которые будут прибывать из красной зоны, будут обязаны 14 дней находиться на обсервации или самоизолироваться.

— Люди из зеленой зоны не будут нуждаться в пребывании в самоизоляции. Конечно, все это с соблюдением других противоэпидемиологичних мер: термоскрининг и остальных, — резюмировал Степанов.

С 15 июня Украина возобновляет международные авиарейсы. В этот же день Евросоюз отменяет запрет на въезд туристов.

В этом году авиакомпании планируют восстановить хотя бы 50% пассажиропотока от объемов 2019 года.

МИД Украины активно обсуждает восстановление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Закрытие авиасообщения в Украине

Украина закрыла международное авиасообщение 17 марта из-за пандемии коронавируса.

На протяжении этих месяцев украинцы возвращались в страну чартерными рейсами и проходили 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.