Восстановление авиасообщения. Куда сегодня можно улететь в условиях карантина

Внутренние авиарейсы восстанавливают десятки стран мира, среди них и Украина. 5 июня с аэропорта Борисполь вылетели самолеты в Днепр и Одессы. Пассажиры заходили на рейс уже по новым правилам.

За европейским директивам в Борисполе нанесли дистанционную разметку и поставили щитки на стойках регистрации. Также внедрили новое правило входа.

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Эти и другие требования прописаны в решении Госавиаслужбы. Теперь аэропорты должны ввести мобильную регистрацию на рейс и бесконтактную посадку. То есть принять меры для предотвращения очередей в местах наибольшего скопления пассажиров.

А для их доставки на самолеты советуют увеличить количество автобусов. В то же время много споров вызвала инициатива закрыть дьюти-фри и рестораны. Однако от этой идеи отказались.

На рейсах турецких авиалиний экипаж в защитную амуницию решили не одевать. Однако назначили отдельного члена бригады по гигиене. Каждому пассажиру выдавали санитарный набор, в который входит маска, антисептик и антибактериальные салфетки.

Наибольшую тревогу у пассажиров вызывает то, что самолет — это закрытое пространство, где якобы не обновляется воздух. Но президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне развенчал этот миф.

Более того, по конструкции самолета с последнего ряда воздуха вообще не расходится по салону. Поэтому согласно европейским директивам, отныне там будут делать так называемые места изоляции.

В целом же по решению Европейского агентства авиабезопасности, правил пребывания в самолете станет не меньше, чем в аэропорту. Так, в частности еду теперь будут подавать исключительно упакованную и с одноразовой посудой.

Рассчитаться на борту можно будет только карточкой. Ограничения коснутся и ручной клади. Ее теперь сведут к минимуму. А вот от идеи блокировать места посередине и ставить между сиденьями защитные щитки, решили все же отказаться.

Пассажиру, у которого обнаружат признаки болезни на посадке, могут отказать в путешествии. Чтобы мотивировать пассажиров не приходить больными, авиакомпании предлагают гибкую программу замены билета.

С 15 июня Украина возобновляет и международные авиарейсы. В этот же день Евросоюз отменяет запрет на въезд туристов. С середины июня некоторые лоукостеры, в частности, восстанавливают рейсы из Киева в Берлин, Варшаву, Будапешт и Копенгаген. А с 1 июля — в Рим, Болонью и Милан.

В этом году авиакомпании планируют восстановить хотя бы 50% пассажиропотока от объемов 2019 года. Полностью же авиаотрасль, по прогнозам экспертов, оправится лишь в 2023 году.

МИД Украины активно обсуждает восстановление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Кроме того, МИД активно изучает зарубежный опыт и консультируется с иностранными партнерами по постепенному возобновлению авиационного сообщения.

Евгений Енин объснил, что сейчас страны прибегают к ограничениям либо путем определения категорий граждан, которым разрешено прилетать, либо путем ограничения регионов, откуда запрещены рейсы из-за вспышки пандемии.

Поэтому Австрия, Китай и Япония проводят обязательные тестирования на коронавирус по прибытии. А вот Кипр, Сингапур или ОАЭ делают быстрые тесты. Однако практически во всех странах существует обязательная самоизоляция после прилета.