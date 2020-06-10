З 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення і дозволить туристам не проходити обсервацію, якщо вони прилетять з так званої зеленої зони.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, МОЗ аналізує ситуацію з коронавірусом в інших країнах і проводить консультації з епідеміологами, щоб безпечно відновити міжнародне авіасполучення і не допустити поширення Covid-19.

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У МОЗ розглядають варіанти поділу країн на дві зони – зелену і червону.

Червона зона – країни, де ситуація з Covid-19 гірша, ніж в Україні.

Зелена зона – країни, де ситуація з Covid-19 така, як в Україні або краща.

Туристи, які прибуватимуть з червоної зони, будуть зобов’язані 14 днів перебувати на обсервації або самоізолюватися.

– Люди із зеленої зони не потребуватимуть перебування в самоізоляції. Звичайно, все це з дотриманням інших протиепідеміологічних заходів: термоскринінг та інших, – резюмував Степанов.

З 15 червня Україна відновлює міжнародні авіарейси. Цього ж дня Євросоюз скасовує заборону на в’їзд туристів.

Цього року авіакомпанії планують відновити хоча б 50% пасажиропотоку від обсягів 2019 року.

МЗС України активно обговорює відновлення авіасполучення з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною і Кіпром.

Закриття авіасполучення в Україні

Україна закрила міжнародне авіасполучення 17 березня через пандемію коронавірусу.

Протягом цих місяців українці поверталися в країну чартерними рейсами і проходили 14-денну самоізоляцію або обсервацію.