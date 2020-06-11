11 июня апелляционный суд в Киеве отменил решение о снижении суммы залога экс-министру иностранных дел Леониду Кожаре, которого подозревают в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Суд вернул Кожаре размер залога в размере 14 млн, а также взял его под стражу.

Об этом сообщила дочь убитого бизнесмена Екатерина Старицкая.

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Изначально суд установил сумму залога в размере 2,1 млн грн, а после внесения Кожару выпустили на свободу.

21 февраля этого года на Киевщине в селе Чайки в полицию сообщили, что покончил жизнь самоубийством человек. Позже выяснилось, что в доме Кожары погиб Старицкий.

По версии полиции, он совершил самоубийство из зарегистрированного на Кожару пистолета.

25 марта по подозрению в умышленном убийстве задержали экс-главу МИД.

Правоохранители установили, что в тот вечер в доме были три человека: Кожара с супругой и Старицкий. Однако в момент выстрела жены Кожары не было в комнате.