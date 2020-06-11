11 червня апеляційний суд в Києві скасував рішення про зниження суми застави екс-міністру закордонних справ Леоніду Кожарі, якого підозрюють в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

Суд повернув Кожарі розмір застави в розмірі 14 млн, а також взяв його під варту.

Про це розповіла дочка вбитого бізнесмена Катерина Старицька.

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Спочатку суд встановив суму застави в розмірі 2,1 млн грн, а після внесення Кожару випустили на свободу.

21 лютого цього року на Київщині в селі Чайки в поліцію повідомили, що покінчив життя самогубством чоловік. Пізніше з’ясувалося, що в будинку Кожари загинув Старицький.

За версією поліції, він наклав на себе руки із зареєстрованого на Кожару пістолета.

25 березня по підозрою в умисному вбивстві затримали екс-главу МЗС.

Правоохоронці встановили, що в той вечір в будинку були три людини: Кожара з дружиною і Старицький. Однак в момент пострілу дружини Кожари не було в кімнаті.