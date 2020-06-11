Ryanair відновить більше 20 маршрутів з України

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення понад 20 рейсів з України з 1 липня 2020 року.

За інформацією прес-служби лоукостера, з останнього тижня червня будуть доступні деякі маршрути.

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– Ми пишаємося тим, що обслуговуємо чотири аеропорти в Україні. Ми з нетерпінням чекаємо возз’єднання друзів та сімей і залучення тисячі туристів, що допоможе підвищити економіку регіону та захистити тисячі робочих місць, – повідомила менеджер з продажу та маркетингу в Центральній і Східній Європі та на Балканах Ryanair Ольга Павлонка.

Також вона зазначила, що таке відновлення є можливістю для тих клієнтів, яким відмінити весняні рейси через коронавірус і хто хоче викупити свої ваучери.

З 6 липня Ryanair відновлює рейси до Італії.

Польоти виконуватимуться з Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Пасажири зможуть потрапити у такі міста Італії: Рим, Болонья, Мілан. Вартість квитка стартує від €40,99.

Також з 1 липня ірландський лоукостер планує відновити 40% усіх рейсів, які були скасовані через введення карантинних обмежень у зв’язку з поширенням коронавірусу.