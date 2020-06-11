Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать на местных выборах 2020 гражданам без зарегистрированного места жительства.

Постановление, подтверждающее это право, вступает в силу 1 июля 2020 года.

Оно позволит гражданам без прописки, а это более 1 млн человек, голосовать. Сюда, например, относятся лица, которым исполнилось 18 лет, и они не успели зарегистрироваться.

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Избиратели без прописки должны обратиться к органу ведения Государственного реестра избирателей с заявлением, его можно подать в бумажном или электронном виде. ГРИ определит адрес избирателя по его фактическому месту проживания.

Заявления нужно подавать в период между выборами и в первые пять дней избирательного процесса.

В мае ЦИК позволила на местных выборах 2020 голосовать внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания.

Решение комиссия приняла на заседании 18 мая, его поддержали 16 членов.

Постановление начнет действовать с 1 июля 2020 года.