Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах 2020 громадянам без зареєстрованого місця проживання.

Постанова, яка підтверджує це право, набуває чинності 1 липня 2020 року.

Вона надасть змогу громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб, голосувати. Сюди, наприклад, належать особи, яким щойно виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.

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Виборці без прописки мають звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою, її можна подати у паперовому чи електронному вигляді. ДРВ визначить адресу виборця за його фактичним місцем проживанням.

Заяви треба подавати у міжвиборчий період та у перші п’ять днів виборчого процесу.

У травні ЦВК дозволила на місцевих виборах 2020 голосувати внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання.

Рішення комісія ухвалила на засіданні 18 травня, його підтримали 16 членів.

Постанова почне діяти з 1 липня 2020 року.