Уже через 2 недели — с 1 июля — в Украине должен заработать полноценный рынок газа для населения. Он предусматривает рыночную, а не регулируемую государством цену топлива, а также конкурентные условия между различными поставщиками.

До сих пор большинству населения газ поставляли частные региональные газсбыты. Но вскоре их монополию могут нарушить новые, альтернативные поставщики. Поэтому у потребителя наконец появится выбор — у кого и по какой цене ему покупать природный газ.

Соответственно поставщики топлива будут вынуждены конкурировать между собой, бороться за потребителя. В частности, качеством сервиса, интересными пакетными предложениями и, конечно же, — ценой. Чем выше будет конкуренция — тем дешевле может стать газ.

До сих пор такой рыночный механизм не работал по нескольким причинам. Прежде всего — из-за государственного регулирования тарифов на газ. Фиксированная цена делала невозможной конкуренцию.

Кроме того, действующие газсбыты не желали терять клиентов, которые были закрепощены именно через их региональные компании. Поэтому смену поставщика максимально затягивали.

Как было: куча справок и долги

Формально право менять поставщика у бытового потребителя было еще с 2015 года: это закреплено в законодательстве. Но на практике процесс мог тянуться месяцами, сопровождаясь различными бюрократическими препятствиями.

— По закону переход должен занимать дней 20, но фактически шли месяцы: потребитель должен собрать справки, что он не верблюд — задолженности нет, документация о присоединении к газовым сетям в порядке, счетчик прошел поверку и т. д., — перечисляет все нюансы отказа от услуг газсбытов руководитель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Отдельной преградой стали сомнительные долги из-за так называемых температурных коэффициентов.

— Большинство потребителей с ними не согласны. Но без их уплаты газсбыты людей просто не отпускали. Потребителей фактически заставляли и дальше покупать топливо у газсбытов только потому, что исторически они были в их абонентской базе, — объясняет руководитель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Как будет: все будет решать новый поставщик

Но с 1 июля все изменится. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на днях существенно упростила процедуру смены поставщика природного газа для бытовых потребителей.

— Чтобы сменить поставщика природного газа, потребителю достаточно будет просто обратиться с заявлением-присоединением к новому поставщику. При этом сделать это можно онлайн — как при подключении интернета и телевидения. Больше не нужна справка об отсутствии задолженности перед предыдущим поставщиком. А все необходимые дальнейшие действия по завершению процедуры смены поставщика будет осуществлять новый поставщик, — объясняет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

И на все про все — не более 21 дня.

Долги — не помеха

Такие изменения полностью соответствуют европейским правилам газового рынка и рекомендациям Совета европейских регуляторов, напоминают специалисты.

По их мнению, это первый, но очень существенный шаг к либерализации розничного рынка газа и появления настоящей конкуренции поставщиков за потребителя.

— Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому украинцу. До внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новыми правилами вы сможете сменить поставщика хоть за три дня. И буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик, — отметил Андрей Коболев.

Ну, а вечное яблоко раздора — долг перед предыдущим поставщиком — не должен мешать переходу к новому, настаивает Андрей Коболев.

С июля именно так и будет: вопрос долга, если он действительно есть, потребитель и старый поставщик могут урегулировать параллельно, без остановки перехода. А любые сомнительные претензии можно будет обжаловать в суде.

Как с мобильной связью или интернетом

Для лучшей визуализации для рядовых потребителей специалисты будущий рынок газа сравнивают с рынком мобильной связи или интернета.

— Там люди могут самостоятельно выбирать провайдера и пакет услуг. А если им они не понравятся — перейти в другую компанию, при этом даже не меняя сам интернет-кабель или номер мобильного. Только представьте, если бы было наоборот. Например, чтобы оператор мобильной связи привязывал своего абонента не выгодными предложениями и акциями, а сомнительными долгами. А интернет-провайдер угрожал не только отключить интернет, но и отрезать кабель в подъезде — чтобы вы не подключились к конкурентам. Почему же такие истории украинцы годами терпели в сфере газоснабжения? — говорит Виталий Щербенко.

И уже с 1 июля украинцы наконец избавятся от исторической привязки к региональному газсбыту — так называемого газового крепостничества. Потребители смогут свободно выбирать, у кого и по какой цене им покупать топливо.

Выше конкуренция — ниже цена

Упрощение перехода между поставщиками стимулирует конкуренцию.

— Например, на промышленном рынке сейчас работает до 500 поставщиков, которые предлагают потребителям удобные услуги по лучшим условиям. Украинцы также имеют право на выбор — хотят они оплатить необходимый объем заранее по фиксированной цене или платить по факту; хотят получать бумажную платежку или рассчитываться в электронном кабинете, хотят ли они дополнительную услугу или скидки. Все эти предложения появляются, когда рынок открыт и поставщики конкурируют между собой, — добавляет Андрей Коболев.

По мнению экспертов, нынешняя рыночная конъюнктура этому способствует, как никогда. Цены на энергоресурсы, в том числе и на газ, рекордно низкие по всему миру. И к отопительному сезону подорожания не ожидают. Более того — еще летом украинцы вполне могут ожидать новое удешевление.

Этому будут способствовать как тенденции на европейском рынке, так и долгожданное появление конкуренции между поставщиками на отечественном рынке газа для населения.

Алексей Савицкий