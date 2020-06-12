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Факты / Украина

Конец газовому крепостничеству: долги не станут препятствием для смены поставщика газа

Уже через 2 недели — с 1 июля — в Украине должен заработать полноценный рынок газа для населения. Он предусматривает рыночную, а не регулируемую государством цену топлива, а также конкурентные условия между различными поставщиками.

До сих пор большинству населения газ поставляли частные региональные газсбыты. Но вскоре их монополию могут нарушить новые, альтернативные поставщики. Поэтому у потребителя наконец появится выбор — у кого и по какой цене ему покупать природный газ.

Соответственно поставщики топлива будут вынуждены конкурировать между собой, бороться за потребителя. В частности, качеством сервиса, интересными пакетными предложениями и, конечно же, — ценой. Чем выше будет конкуренция — тем дешевле может стать газ.

До сих пор такой рыночный механизм не работал по нескольким причинам. Прежде всего — из-за государственного регулирования тарифов на газ. Фиксированная цена делала невозможной конкуренцию.

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Кроме того, действующие газсбыты не желали терять клиентов, которые были закрепощены именно через их региональные компании. Поэтому смену поставщика максимально затягивали.

Как было: куча справок и долги

Формально право менять поставщика у бытового потребителя было еще с 2015 года: это закреплено в законодательстве. Но на практике процесс мог тянуться месяцами, сопровождаясь различными бюрократическими препятствиями.

— По закону переход должен занимать дней 20, но фактически шли месяцы: потребитель должен собрать справки, что он не верблюд — задолженности нет, документация о присоединении к газовым сетям в порядке, счетчик прошел поверку и т. д., — перечисляет все нюансы отказа от услуг газсбытов руководитель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Отдельной преградой стали сомнительные долги из-за так называемых температурных коэффициентов.

— Большинство потребителей с ними не согласны. Но без их уплаты газсбыты людей просто не отпускали. Потребителей фактически заставляли и дальше покупать топливо у газсбытов только потому, что исторически они были в их абонентской базе, — объясняет руководитель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

Как будет: все будет решать новый поставщик

Но с 1 июля все изменится. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на днях существенно упростила процедуру смены поставщика природного газа для бытовых потребителей.

— Чтобы сменить поставщика природного газа, потребителю достаточно будет просто обратиться с заявлением-присоединением к новому поставщику. При этом сделать это можно онлайн — как при подключении интернета и телевидения. Больше не нужна справка об отсутствии задолженности перед предыдущим поставщиком. А все необходимые дальнейшие действия по завершению процедуры смены поставщика будет осуществлять новый поставщик, — объясняет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Тетяна Бойко

Татьяна Бойко

И на все про все — не более 21 дня.

Долги — не помеха

Такие изменения полностью соответствуют европейским правилам газового рынка и рекомендациям Совета европейских регуляторов, напоминают специалисты.

По их мнению, это первый, но очень существенный шаг к либерализации розничного рынка газа и появления настоящей конкуренции поставщиков за потребителя.

— Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа. И я благодарен, что несмотря на коронавирусную пандемию, регулятор продолжает реформировать украинский рынок газа и изменил правила, чтобы наконец дать свободу выбора каждому украинцу. До внедрения изменений процесс мог тянуться месяцами. С новыми правилами вы сможете сменить поставщика хоть за три дня. И буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик, — отметил Андрей Коболев.

Андрій Коболєв

Андрей Коболев

Ну, а вечное яблоко раздора — долг перед предыдущим поставщиком — не должен мешать переходу к новому, настаивает Андрей Коболев.

С июля именно так и будет: вопрос долга, если он действительно есть, потребитель и старый поставщик могут урегулировать параллельно, без остановки перехода. А любые сомнительные претензии можно будет обжаловать в суде.

Как с мобильной связью или интернетом

Для лучшей визуализации для рядовых потребителей специалисты будущий рынок газа сравнивают с рынком мобильной связи или интернета.

— Там люди могут самостоятельно выбирать провайдера и пакет услуг. А если им они не понравятся — перейти в другую компанию, при этом даже не меняя сам интернет-кабель или номер мобильного. Только представьте, если бы было наоборот.

Например, чтобы оператор мобильной связи привязывал своего абонента не выгодными предложениями и акциями, а сомнительными долгами. А интернет-провайдер угрожал не только отключить интернет, но и отрезать кабель в подъезде — чтобы вы не подключились к конкурентам. Почему же такие истории украинцы годами терпели в сфере газоснабжения? — говорит Виталий Щербенко.

Виталий Щербенко

Виталий Щербенко

И уже с 1 июля украинцы наконец избавятся от исторической привязки к региональному газсбыту — так называемого газового крепостничества. Потребители смогут свободно выбирать, у кого и по какой цене им покупать топливо.

Выше конкуренция — ниже цена

Упрощение перехода между поставщиками стимулирует конкуренцию.

— Например, на промышленном рынке сейчас работает до 500 поставщиков, которые предлагают потребителям удобные услуги по лучшим условиям. Украинцы также имеют право на выбор — хотят они оплатить необходимый объем заранее по фиксированной цене или платить по факту; хотят получать бумажную платежку или рассчитываться в электронном кабинете, хотят ли они дополнительную услугу или скидки. Все эти предложения появляются, когда рынок открыт и поставщики конкурируют между собой, — добавляет Андрей Коболев.

По мнению экспертов, нынешняя рыночная конъюнктура этому способствует, как никогда. Цены на энергоресурсы, в том числе и на газ, рекордно низкие по всему миру. И к отопительному сезону подорожания не ожидают. Более того — еще летом украинцы вполне могут ожидать новое удешевление.

Этому будут способствовать как тенденции на европейском рынке, так и долгожданное появление конкуренции между поставщиками на отечественном рынке газа для населения.

Алексей Савицкий

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