Кінець газовому кріпацтву: борги не стануть перешкодою для зміни постачальника газу

Вже за 2 тижні – з 1 липня – в Україні має запрацювати повноцінний ринок газу для населення. Він передбачає ринкову, а не регульовану державою ціну палива, а також конкурентні умови між різноманітними постачальниками.

Дотепер більшості населення газ постачали приватні регіональні газзбути. Та невдовзі їхню монополію можуть порушити нові, альтернативні постачальники. Тож у споживача нарешті з’явиться вибір – у кого та за якою ціною йому купувати природний газ.

Відповідно постачальники палива будуть змушені конкурувати між собою, змагатися за споживача. Зокрема, якістю сервісу, цікавими пакетними пропозиціями і, звичайно ж, – ціною. Що вища буде конкуренція – то дешевшим може стати газ.

Дотепер такий ринковий механізм не працював із кількох причин. Насамперед – через державне регулювання тарифів на газ. Фіксована ціна унеможливлювала конкуренцію.

Крім того, чинні газзбути не бажали втрачати клієнтів, які були закріпачені саме за їхніми регіональними компаніями. Тому зміну постачальника максимально затягували.

Як було: купа довідок і борги

Формально право змінювати постачальника у побутового споживача було ще з 2015 року: це закріплено в законодавстві. Та на практиці процес міг тягнутися місяцями, супроводжуючись різноманітними бюрократичними перепонами.

— За законом перехід мав займати днів 20, але фактично витрачались місяці: споживач мав назбирати довідки, що він не верблюд — заборгованості не має, документація про приєднання до газових мереж в порядку, лічильник пройшов повірку тощо, – перераховує всі нюанси відмови від послуг газзбутів голова правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв.

Окремою перепоною стали сумнівні борги через так звані температурні коефіцієнти.

— Більшість споживачів із ними не згодні. Але без їх сплати газзбути людей просто не відпускали. Споживачів фактично змушували й далі купувати паливо у газзбутів лише тому, що історично вони були в їхній абонентській базі, – пояснює голова Федерації роботодавців нафтогазової галузі Віталій Щербенко.

Як буде: все вирішуватиме новий постачальник

Та з 1 липня все зміниться. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, днями суттєво спростила процедуру зміни постачальника природного газу для побутових споживачів.

— Аби змінити постачальника природного газу, споживачу достатньо буде просто звернутися із заявою-приєднанням до нового постачальника. Водночас зробити це можна онлайн – як під час підключення інтернету чи телебачення. Більше не потрібна довідка про відсутність заборгованості перед попереднім постачальником. А всі необхідні подальші дії із завершення зміни постачальника здійснюватиме новий постачальник, – пояснює координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

І на все про все – не більше 21 дня.

Борги – не перешкода

Такі зміни повністю відповідають європейським правилам газового ринку та рекомендаціям Ради європейських регуляторів, нагадують фахівці.

На їхню думку, це перший, але надзвичайно суттєвий крок до лібералізації роздрібного ринку газу та появи справжньої конкуренції постачальників за споживача.

— Це сміливий, але необхідний крок для запуску роздрібного ринку газу. І я вдячний, що попри коронавірусну пандемію, регулятор продовжує реформувати український ринок газу і змінив правила, щоб нарешті дати свободу вибору кожному українцю. До впровадження змін процес міг тягтися місяцями. З новими правилами ви зможете змінити постачальника хоч за три дні… І буквально в один клік: потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання. Все інше за вас зробить новий постачальник, – зауважив Андрій Коболєв.

Ну, а вічне яблуко розбрату – борг перед попереднім постачальником – не має заважати переходу до нового, наполягає Андрій Коболєв.

Із липня саме так і буде: питання боргу, якщо він дійсно є, споживач і старий постачальник можуть врегулювати паралельно, без зупинки переходу. А будь-які сумнівні претензії можна буде оскаржити в суді.

Як із мобільним зв’язком чи інтернетом

Для кращої візуалізації для пересічних споживачів фахівці майбутній ринок газу порівнюють із ринком мобільного зв’язку чи інтернету.

— Там люди можуть самостійно обирати провайдера і пакет послуг. А якщо їм вони не сподобаються – перейти до іншої компанії, водночас навіть не змінюючи сам інтернет-кабель чи номер мобільного. Лише уявіть, якби було навпаки. Наприклад, щоб оператор мобільного зв’язку прив’язував свого абонента невигідними пропозиціями та акціями, а сумнівними боргами. А інтернет-провайдер погрожував не лише вимкнути інтернет, а й відрізати кабель у під’їзді – аби ви не підключилися до конкурентів. Чому ж такі історії українці роками терпіли в сфері газопостачання? – зауважує Віталій Щербенко.

Та вже з 1 липня українці нарешті позбудуться історичної прив’язки до регіонального газзбуту – так званого газового кріпацтва. Споживачі зможуть вільно обирати, в кого та за яку ціну їм купувати паливо.

Вища конкуренція – нижча ціна

Спрощення переходу між постачальниками стимулює конкуренцію.

— Наприклад, на промисловому ринку зараз працює до 500 постачальників, які пропонують споживачам зручні послуги за найкращими умовами. Українці також мають право на вибір — хочуть вони оплатити необхідний об’єм наперед за фіксованою ціною чи платити по факту; хочуть отримувати паперову платіжку чи розраховуватись в електронному кабінеті, хочуть вони додаткову послугу чи знижки. Усі ці пропозиції з’являються, коли ринок відкритий і постачальники конкурують між собою, – додає Андрій Коболєв.

На думку експертів, нинішня ринкова кон’юнктура цьому сприяє, як ніколи. Ціни на енергоресурси, зокрема й на газ, рекордно низькі у всьому світі. І до опалювального сезону подорожчання не очікують. Більше того – ще влітку українці цілком можуть очікувати на нове подешевшання.

Цьому сприятимуть як тенденції на європейському ринку, так і довгоочікувана поява конкуренції між постачальниками на вітчизняному ринку газу для населення.

Олексій Савіцький