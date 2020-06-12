Україна повинна знайти збалансоване рішення питання щодо можливості запровадження подвійного громадянства.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу.

– Це питання викликає дискусії, є певні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми маємо знайти збалансоване рішення, тому що у нас з початку 90-х років, коли ухвалювалася Конституція і запроваджувалося правило про єдине громадянство, ситуація докорінно змінилася.

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Однак міністр наголосив, що, на його думку, подвійне громадянство неприпустиме для державних службовців та представників влади.

Крім того, жодної мови про нього не може бути з державою-агресором.

Подвійне громадянство в Україні

Президент України Володимир Зеленський подав законопроект про подвійне громадянство ще у грудні 2019 року. Зокрема, він запропонував розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

Пізніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розвіяв побоювання, що цим може скористатися країна-агресор Росія.

Він запевнив, що у законі чітко прописані норми, які регламентують, що громадяни країни-агресора не можуть стати біпатридами з українським громадянством.