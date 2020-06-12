У ООС за тиждень поранені 24 воїни - прокуратура назвала причини

В Донецкой области боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня за прошедшую неделю.

Раненые 24 украинских военных, сообщили в прокуратуре Донецкой области.

— В период с 4 по 11 июня били по позициям ВСУ у поселков Луганское, Мироновское и Новолуганское Бахмутского района, сел Павлополь, Чермалык и Водяное Волновахского района. Также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, — говорится в сообщении.

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Также в результате обстрелов в Красногоровке был поврежден жилой дом.

Война в Луганской области

За неделю на Луганщине зафиксировано 25 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией.

Один украинский воин ранен возле села Крымское Новоайдарского района, говорят в прокуратуре Луганской области.

В селе Передельское Станично-Луганского района во время проведения полевых работ подорвался на неустановленном взрывном устройстве трактор Т-150.

Линия разграничения

Украина возобновила работу пунктов пропуска ООС для людей и транспортных средств через линию разграничения. В то же время боевики не пропускают на свою сторону людей — заявляют что у них карантин.

Обязательными условиями для въезда на подконтрольную территорию Украины является температурный скрининг и пребывания в защитной маске или респираторе, а также соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с помощью приложения действий дома или на обсервацию для пропуска через КПВВ.

Источник: прокуратура Донецкой области, прокуратура Луганской области