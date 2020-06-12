У ООС за тиждень поранені 24 воїни - прокуратура назвала причини

На Донеччині бойовики 15 разів порушували режим припинення вогню за минулий тиждень.

Поранені 24 українських військових, повідомили у прокуратурі Донецької області.

– У період з 4 по 11 червня били по позиціях ЗСУ біля селищ Луганське, Миронівське та Новолуганське Бахмутського району, сіл Павлопіль, Чермалик і Водяне Волноваського району. Також поблизу міст Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Королівські піхотинці ЗСУ дали відсіч окупантам, знищивши їхню вогневу точку

Також в результаті обстрілів у Красногорівці був пошкоджений житловий будинок.

Війна у Луганській області

За тиждень на Луганщині зафіксовано 25 обстрілів з боку незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією.

Один український воїн поранений біля села Кримське Новоайдарського району, кажуть у прокуратурі Луганської області.

У селі Передільське Станично-Луганського району під час проведення польових робіт підірвався на невстановленому вибуховому пристрої трактор Т-150.

Лінія розмежування

Україна відновила роботу пунктів пропуску ООС для людей і транспортних засобів через лінію розмежування. Водночас бойовики не пропускають на свою сторону людей – заявляють що у них карантин.

Обов’язковими умовами для в’їзду на підконтрольну територію України є температурний скринінг та перебування у захисній масці чи респіраторі, а також дотримання соціальної дистанції.

Окрім того, громадяни мають дати згоду на обов’язкову самоізоляцію за допомогою додатку Дій вдома або на обсервацію для пропуску через КПВВ.

Джерело: прокуратура Донецької області, прокуратура Луганської області