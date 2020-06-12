Королевские пехотинцы ВСУ дали отпор оккупантам, уничтожив их огневую точку

Поселок Луганское Донецкой области — полоса ответственности 24 бригады. Королевские пехотинцы на днях дали здесь оккупантам изрядной взбучки.

Армейцам долго не давали покоя снайперские пары — наемники из России. Их прикрывали гранатометные расчеты. Вероятно, так оккупанты выманивали под прицел.

Воины получили разрешение открыть огонь — была уничтожена огневая точка несколькими выстрелами прямо в цель. Первый выстрел разнес вражеское укрепление. Второй — уничтожил блиндаж, где стоял СПГ противника. Оккупанты запаниковали — двое убежали, даже несмотря на угрозу трибунала от своих главарей. Еще двоих наемников воины уничтожили.

Недавно боевики выпустили в небо беспилотник, который неподалеку заброшенного дома увидел вещи, которые сушились. Несколько вогов с АГС прилетело в крышу дома. Скорее всего, боевики думали, что там проживают армейцы, поэтому били туда целенаправленно.

Армейцы на передовой стараются не занимать заброшенные здания. Безопаснее жить в блиндажах с надежным перекрытием.

Также осталось от боевиков и мирному населению. Оккупанты снарядами попали в три дома мирных жителей и другие хозяйственные помещения.

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