Пробное ВНО пройдет онлайн, поэтому абитуриенты смогут пройти тестирование дома.

Украинский центр оценивания качества образования отметил, что в помещении не будет очного тестирования, которое планировалось на 15 и 17 июня.

— Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник, — говорится в заявлении.

Для прохождения пробного тестирования по украинскому языку и литературе дома 15 июня в 11.00 абитуриентам предлагают:

выполнить задание тестовой тетради;

до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;

получить результат.

Тестовые тетради сейчас находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности их получения абитуриенты могут получить в личных кабинетах.

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Участники в тестировании 17 июня также в 11.00 смогут повторить идентичный алгоритм действий и выполнить задание в течение двух дней и внести ответы до 19 июня.

— Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11.00 15 июня до 18.00 19 июня, — говорится в заявлении УЦОКО.

Утром 13 июня глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что на период действия карантина, который продлится до 22 июня, будет запрещено посещение учебных заведений для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Предварительно, тестирование должно было состояться 15 и 17 июня, однако чиновники отказалось от этого решения.