Пробне ЗНО пройде онлайн, тому абітурієнти зможуть пройти тестування вдома.

Український центр оцінювання якості освіти зазначив, що у приміщенні не буде очного тестування, яке планувалося на 15 та 17 червня.

– Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок, – йдеться в заяві.

Для проходження пробного тестування з української мови і літератури вдома 15 червня об 11.00 абітурієнтам пропонують:

виконати завдання тестового зошита;

до 19 червня внести свої відповіді до сервісу визначення результатів;

отримати результат.

Тестові зошити наразі перебувають в пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість їх отримання абітурієнти можуть отримати в особистих кабінетах.

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Учасники тестування 17 червня також об 11.00 зможуть повторити ідентичний алгоритм дій та виконати завдання протягом двох днів та внести відповіді до 19 червня.

– Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11.00 15 червня до 18.00 19 червня, – йдеться в заяві УЦОЯО.

Вранці 13 червня очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що на період дії карантину, який триватиме до 22 червня, буде заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Попередньо, тестування мало відбутися 15 та 17 червня, однак чиновники відмовилось від цього рішення.