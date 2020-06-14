Участникам пробного ВНО 2020, которые должны были сдавать тестирование 15 и 17 июня, вернут деньги. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский.

Министерство образования и науки совместно с Министерством финансов уже готовят порядок возврата средств за изменение формата проведения тестирования.

Стоимость пробного тестирования по одному предмету составляла от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

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В Минобразования пообещали, что подробную информацию о возврате средств участникам пробного ВНО 2020 разместят на сайтах МОН и Украинского центра оценивания качества образования после официального согласования.

Решение отменить пробное ВНО 2020 принял Кабмин. Он внес изменения в постановление №392 Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19.

Пробное ВНО исключили из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина.

Однако абитуриенты смогут пройти тестирование дома онлайн. На 15 июня запланировано пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. На 17 июня — по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Фото: УЦОКО