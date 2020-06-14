Учасникам пробного ЗНО 2020, які мали складати тестування 15 і 17 червня, повернуть гроші. Таке доручення уряду дав президент Володимир Зеленський.

Міністерство освіти і науки спільно із Міністерством фінансів вже готують порядок повернення коштів через зміну формату проведення тестування.

Вартість пробного тестування з одного предмету становила від 138 до 150 грн залежно від регіону.

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У Міносвіти пообіцяли, що детальну інформацію щодо повернення коштів учасникам пробного ЗНО 2020 розмістять на сайтах МОН та Українського центру оцінювання якості освіти після офіційного погодження.

Рішення скасувати пробне ЗНО 2020 ухвалив Кабмін. Він вніс зміни до постанови №392 Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Пробне ЗНО виключили з переліку заходів, проведення яких дозволено у період карантину.

Однак абітурієнти зможуть пройти тестування вдома онлайн. На 15 червня заплановане пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. На 17 червня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Фото: УЦОЯО