Непогода в Украине: 178 населенных пунктов без света, на Буковине затопило автодорогу

Из-за непогоды в Черновицкой области затопило часть местной дороги водами реки Прут.

Сейчас закрыто движение временным техническим мостом между селами Маршинцы Новоселицкого района и Лунка Герцаевского района.

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— 14 июня около 22.00 произошел локальный выход воды из реки Прут в низинное место с переливом на местную автодорогу. По состоянию на 07.00 15 июня затоплено около 50 м дороги, глубиной до 20 см. В связи с этим закрыто движение через временный технологический мост между селами Маршинцы и Лунка, — сообщает пресс-служба ДСНС Украины.

Также отмечается, что было организовано объезд затопленного участка дороги.

Непогода в Украине

Из-за дождей и шквального ветра ночью с 14 на 15 июня в Украине обесточены 178 населенных пунктов в 9 областях.

Больше всего пострадала Сумская область — 93 населенных пункта, Киевская — 28, Черниговская — 21, Луганская — 19, Донецкая — 5, Тернопольская — 5, Черновицкая — 3, Кировоградская — 2, Запорожская — 2.