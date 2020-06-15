Негода в Україні: 178 населених пунктів без світла, на Буковині затопило автодорогу

Через негоду у Чернівецькій області затопило частину місцевої дороги водами річки Прут.

Наразі закрито рух тимчасовим технічним мостом між селами Маршинці Новоселицького району та Лунка Герцаївського району.

Читайте: Погода в Україні на 15 червня (КАРТА)

– 14 червня близько 22.00 відбувся локальний вихід води з річки Прут на заплаву у низинному місці з переливом на місцевій автодорозі. Станом на 07.00 15 червня затоплено близько 50 м дороги, глибиною до 20 см. У зв’язку з цим закрито рух через тимчасовий технологічний міст між селами Маршинці та Лунка, – повідомляє прес-служба ДСНС України.

Також зазначається, що було організовано об’їзд затопленої ділянки дороги.

Негода в Україні

Через дощі та шквальний вітер вночі з 14 на 15 червня в Україні знеструмило 178 населених пунктів у 9 областях.

Найбільше постраждала Сумська область – 93 населених пункти, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5, Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2, Запорізька – 2.