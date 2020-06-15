В Сваляве повредили мемориал у Стены плача — Кулеба заявляет о провокации

Неизвестные повредили экспозицию на задней части Стены плача в Свалявском мемориальном парке на Закарпатье.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает это попыткой дестабилизировать ситуацию в Закарпатской области.

— Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации на Закарпатье, кто хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией, — написал Кулеба на странице в Facebook.

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Инцидент уже расследуют правоохранители.

— Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде. Несмотря на все словесные и физические провокации, верю, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы. Не пересекая красных линий ни одной из сторон, — отметил министр.

Кулеба отметил, что будет работать над этим с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Стена плача в Сваляве

На мемориале на трех языках (украинском, венгерском и немецком. — Ред.) описаны репрессии 1944 года против жителей региона.

Советская власть здесь создала концентрационный лагерь, куда интернировали 12 тыс. венгров, немцев, украинцев, поляков и румын Закарпатья.

Фейки о венгерском район на Закарпатье

Украина не будет создавать никаких национальных районов на Закарпатье. Создание Береговского района, в рамках реформы децентрализации, не связано с переговорами между Украиной и Венгрией.

10 июня министр Дмитрий Кулеба развенчал три фейка о Береговском районе.

1 июня Верховная Рада Украины обнародовала проект постановления, которым планируется внести изменения в структуру районов Украины. На Закарпатье предлагают создать пять районов. Среди них — Береговский район, который соберет территории компактного проживания венгров.

Источник: Дмитрий Кулеба