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Факты / Украина / Общество

Правительство планирует выплачивать субсидию украинцам только наличными

Кабмин планирует перейти на наличный формат выплаты субсидий украинцам, говорится в программе деятельности правительства.

Согласно документу, среди долгосрочных приоритетов Кабмина — адресность предоставления жилищных субсидий населению. Также планируется ввести систему адресной социальной помощи тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Это могут сделать путем перехода к оплате социальных услуг и упорядочения существующей разветвленной системы льгот.

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Кроме того, правительство планирует стимулировать граждан из малообеспеченных семей искать работу, оказывать финансовую помощь для открытия собственного дела, а также реорганизовать институт социального инспектирования.

Это хотят сделать, чтобы выявить возможные злоупотребления при начислении помощи.

Сейчас в Украине право на получение субсидий имеют отдельные граждане и семьи, если коммунальные платежи превышают 20% совокупного дохода, к которому относятся зарплата, пенсия, стипендия.

При расчете учитываются доходы за прошлый календарный год. Субсидия предоставляется на один год и рассчитывается на два периода — отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля) и неотопительный сезон (с 1 мая по 30 сентября).

Источник: Кабмин

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