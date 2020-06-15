Уряд планує виплачувати субсидію українцям тільки готівкою

Кабмін планує перейти на готівковий формат виплати субсидій українцям, йдеться у програмі діяльності уряду.

Згідно з документом, серед довгострокових пріоритетів Кабміну – адресність надання житлових субсидій населенню. Також планують запровадити систему адресної соціальної допомоги лише тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Це можуть зробити шляхом переходу до оплати соціальних послуг та упорядкування існуючої розгалуженої системи пільг.

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Крім того, уряд планує стимулювати громадян із малозабезпечених сімей шукати роботу, надавати фінансову допомогу для відкриття власної справи, а також реорганізувати інститут соціального інспектування.

Це хочуть зробити, щоб виявити можливі зловживання під час нарахування допомоги.

Наразі в Україні право на отримання субсидій мають окремі громадяни та сім’ї, якщо комунальні платежі перевищують 20% сукупного доходу, до якого належать зарплата, пенсія, стипендія.

Під час розрахунку враховуються доходи за минулий календарний рік. Субсидія надається на один рік і розраховується на два періоди – опалювальний сезон (з 1 жовтня до 30 квітня) і неопалювальний сезон (з 1 травня до 30 вересня).