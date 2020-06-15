Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы не получат дополнительных выходных в июле, так как в этом месяце не будет больших праздников.

В июле 2020 года 31 день, поэтому наши граждане будут работать 23 дня и иметь 8 выходных дней.

Выходные в июле 2020

4-5 июля;

11-12 июля;

18-19 июля;

25-26 июля.

Праздники в июле

1 июля: День архитектуры Украины

2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины

5 июля: День Военно-морских Сил Украины

6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля: День работника природно-заповедного дела

11 июля: Всемирный день народонаселения

12 июля: Всемирный день бортпроводника

12 июля: День рыбака

16 июля: День бухгалтера

18 июля: Международный день Нельсона Манделы

19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля: День флота Украины

26 июля: День работников торговли

28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля: День PR-специалиста

30 июля-3 августа: Курбан-байрам

31 июля: День системного администратора

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Дополнительные выходные в июне

Украинцы будут дольше отдыхать в конце июня, когда страна будет отмечать День Конституции.

В этом году 28 июня выпадает на воскресенье, поэтому граждане будут иметь время на себя целых три дня — 27, 28 и 29 июня.

Ранее в июне люди получили дополнительный выходной во время празднования Троицы.

Накануне праздничных и нерабочих дней Минсоцполитики рекомендовало отпускать работников на один час раньше.

Однако решение об установлении дополнительного выходного и продолжительности рабочего дня принимает работодатель самостоятельно.