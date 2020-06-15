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Факты / Украина

Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы не получат дополнительных выходных в июле, так как в этом месяце не будет больших праздников.

В июле 2020 года 31 день, поэтому наши граждане будут работать 23 дня и иметь 8 выходных дней.

Выходные в июле 2020

  • 4-5 июля;
  • 11-12 июля;
  • 18-19 июля;
  • 25-26 июля.

Праздники в июле

  • 1 июля: День архитектуры Украины
  • 2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины
  • 5 июля: День Военно-морских Сил Украины
  • 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
  • 7 июля: День работника природно-заповедного дела
  • 11 июля: Всемирный день народонаселения
  • 12 июля: Всемирный день бортпроводника
  • 12 июля: День рыбака
  • 16 июля: День бухгалтера
  • 18 июля: Международный день Нельсона Манделы
  • 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 26 июля: День флота Украины
  • 26 июля: День работников торговли
  • 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами
  • 28 июля: День PR-специалиста
  • 30 июля-3 августа: Курбан-байрам
  • 31 июля: День системного администратора

Читайте: Выходные в 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Дополнительные выходные в июне

Украинцы будут дольше отдыхать в конце июня, когда страна будет отмечать День Конституции.

В этом году 28 июня выпадает на воскресенье, поэтому граждане будут иметь время на себя целых три дня — 27, 28 и 29 июня.

Ранее в июне люди получили дополнительный выходной во время празднования Троицы.

Накануне праздничных и нерабочих дней Минсоцполитики рекомендовало отпускать работников на один час раньше.

Однако решение об установлении дополнительного выходного и продолжительности рабочего дня принимает работодатель самостоятельно.

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