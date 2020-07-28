Вихідні у липні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці не отримають додаткових вихідних у липні, бо в цьому місяці не буде великих свят.

У липні 2020 року 31 день, тому наші громадяни працюватимуть 23 дні та матимуть 8 вихідних днів.

Вихідні у липні 2020

4-5 липня;

11-12 липня;

18-19 липня;

25-26 липня.

Свята в липні

1 липня: День архітектури України

2 липня: День працівника державної податкової служби України

5 липня: День Військово-морських Сил України

6 липня: День військ ППО Збройних Сил України

7 липня: День працівника природно-заповідної справи

11 липня: Всесвітній день народонаселення

12 липня: Всесвітній день бортпровідника

12 липня: День рибака

16 липня: День бухгалтера

18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели

19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня: День флоту України

26 липня: День працівників торгівлі

28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня: День PR-спеціаліста

30 липня-3 серпня: Курбан-байрам

31 липня: День системного адміністратора

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Додаткові вихідні у червні

Українці довше відпочиватимуть наприкінці червня, коли країна відзначатиме День Конституції.

Цьогоріч 28 червня випадає на неділю, тому громадяни матимуть час на себе цілих три дні – 27, 28 і 29 червня.

Раніше в червні люди отримали додатковий вихідний під час святкування Трійці.

Напередодні святкових і неробочих днів Мінсоцполітики рекомендував відпускати працівників на одну годину раніше.

Однак рішення щодо встановлення додаткового вихідного та тривалості робочого дня ухвалює роботодавець самостійно.