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Вихідні у липні 2020: скільки відпочиватимуть українці

Українці не отримають додаткових вихідних у липні, бо в цьому місяці не буде великих свят.

У липні 2020 року 31 день, тому наші громадяни працюватимуть 23 дні та матимуть 8 вихідних днів.

Вихідні у липні 2020

  • 4-5 липня;
  • 11-12 липня;
  • 18-19 липня;
  • 25-26 липня.

Свята в липні

  • 1 липня: День архітектури України
  • 2 липня: День працівника державної податкової служби України
  • 5 липня: День Військово-морських Сил України
  • 6 липня: День військ ППО Збройних Сил України
  • 7 липня: День працівника природно-заповідної справи
  • 11 липня: Всесвітній день народонаселення
  • 12 липня: Всесвітній день бортпровідника
  • 12 липня: День рибака
  • 16 липня: День бухгалтера
  • 18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
  • 26 липня: День флоту України
  • 26 липня: День працівників торгівлі
  • 28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
  • 28 липня: День PR-спеціаліста
  • 30 липня-3 серпня: Курбан-байрам
  • 31 липня: День системного адміністратора

Читайте: Вихідні у 2020: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні і свята у липні 2020

Додаткові вихідні у червні

Українці довше відпочиватимуть наприкінці червня, коли країна відзначатиме День Конституції.

Цьогоріч 28 червня випадає на неділю, тому громадяни матимуть час на себе цілих три дні – 27, 28 і 29 червня.

Раніше в червні люди отримали додатковий вихідний під час святкування Трійці.

Напередодні святкових і неробочих днів Мінсоцполітики рекомендував відпускати працівників на одну годину раніше.

Однак рішення щодо встановлення додаткового вихідного та тривалості робочого дня ухвалює роботодавець самостійно.

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