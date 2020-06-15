Український центр оцінювання якості освіти готовий до будь-якого сценарію проведення ЗНО 2020, але його представники мають заздалегідь знати конкретну дату, аби забезпечити його проведення.

Про це розповіла заступник голови Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

– Ми не можемо чекати до 22-23 червня (дата, коли МОЗ вирішить, чи проводитимуть ЗНО, – Ред.), бо у нас складні процедури логістики тестових матеріалів і організації роботи працівників пунктів тестувань. Крайній термін – ранок 19 червня, – зазначила Тетяна Вакуленко.

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Якщо МОЗ запізниться з термінами, це може призвести до скасування доставки матеріалів та їхнього повернення, а це дорого та проблематично, додали в УЦОЯО.

Крім того, за словами Вакуленко, пункти проведення ЗНО повністю готові до тестування в умовах адаптивного карантину.

– Створені безпечні заходи тестувань. Були закуплені маски, санітайзери та інші засоби, – додає Вакуленко.

Щодо пробного ЗНО, то через його скасування учасники зможуть підготуватися вдома, створивши собі подібні умови. Хоча написання пробного тестування у пунктах несе користь і зменшує стрес перед основною сесією.

Кошти за скасоване пробне ЗНО учасникам планують повернути, однак поки невідомо, коли це буде.

– Розроблюється механізм повернення коштів… Однак швидко це не буде. Можливо, декілька місяців, – пояснює Тетяна Вакуленко.

Через погіршення епідситуації в Україні та зростання добового приросту хворих в країні скасували проведення пробного ЗНО.

Випускники можуть пройти пробну сесію ЗНО онлайн.

В УЦОЯО пояснили, як учасники можуть пройти тестування самостійно: для цього треба виконати завдання із зошита, внести відповіді до сервісу перевірки та отримати результат.