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Факты / Украина

Аэропорт Киев возобновил международные рейсы после карантина

Международный аэропорт Киев им. Сикорского начал обслуживать международные направления авиарейсов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первым рейсом, который принял аэропорт, стал самолет компании Belavia из Минска. Утром 17 июня состоялись рейсы в Германию и Венгрию.

Также продолжается регистрация на рейсы в Германию, Великобританию, Эстонию и Швецию.

— Продолжается регистрация на рейсы в Мемминген и Лутон. Запланированные на сегодня рейсы в Таллинн и Копенгагена. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний, — говорится в сообщении.

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Решение проблем аэропорта

На очередном онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко подтвердил возобновление работы аэропорта им. Сикорского. Он также добавил, что аэропорт на время карантина не закрывался: авиакомпании не могли работать из-за запрета на международные рейсы.

Кличко сообщил, что из-за коронавирусного кризиса аэропорт Киев ежемесячно теряет почти 27 млн ​​грн.

В связи с этим мэр Киева предложил Кабмину рассмотреть три возможных варианта выхода из тяжелой ситуации:

  1. Сокращение работников. Действенный, но очень невыгодный вариант, который понесет за собой большие убытки.
  2. Установление фиксированных ставок на авиаобслуживание. Закрепление ставок на законодательном уровне обеспечит увеличение доходов.
  3. Перераспределение пассажиропотока между аэропортами Киев и Борисполь. Такое решение поможет быстро преодолеть карантинные трудности в работе авиаотрасли.

Предложения от мэра Киева уже передали на рассмотрение в Кабмин.

Джерело: Віталій Кличко

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