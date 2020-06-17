Международный аэропорт Киев им. Сикорского начал обслуживать международные направления авиарейсов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Первым рейсом, который принял аэропорт, стал самолет компании Belavia из Минска. Утром 17 июня состоялись рейсы в Германию и Венгрию.
Также продолжается регистрация на рейсы в Германию, Великобританию, Эстонию и Швецию.
— Продолжается регистрация на рейсы в Мемминген и Лутон. Запланированные на сегодня рейсы в Таллинн и Копенгагена. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний, — говорится в сообщении.
Читайте: Украина возобновляет авиасообщение: куда можно полететь и какие условия
Решение проблем аэропорта
На очередном онлайн-брифинге мэр Киева Виталий Кличко подтвердил возобновление работы аэропорта им. Сикорского. Он также добавил, что аэропорт на время карантина не закрывался: авиакомпании не могли работать из-за запрета на международные рейсы.
Кличко сообщил, что из-за коронавирусного кризиса аэропорт Киев ежемесячно теряет почти 27 млн грн.
В связи с этим мэр Киева предложил Кабмину рассмотреть три возможных варианта выхода из тяжелой ситуации:
- Сокращение работников. Действенный, но очень невыгодный вариант, который понесет за собой большие убытки.
- Установление фиксированных ставок на авиаобслуживание. Закрепление ставок на законодательном уровне обеспечит увеличение доходов.
- Перераспределение пассажиропотока между аэропортами Киев и Борисполь. Такое решение поможет быстро преодолеть карантинные трудности в работе авиаотрасли.
Предложения от мэра Киева уже передали на рассмотрение в Кабмин.
Джерело: Віталій Кличко