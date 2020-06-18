По статистике, в мае 2020 года в Ужгороде самыми популярными именами для новорожденных детей были: Леонард, Оливия, Элина, Маргарита, Ярослав, Даниил.

Среди самых распространенных имен для мальчиков также были: Матвей, Александр, Максим и Давид.

Девочек родители предпочитали называть такими именами: Юлия, Ева, Анна, София, Николь и Полина.

Также иногда родители называли детей и достаточно редкими в Украине именами: Себастьян, Ян, Жан, Прокоп, Демьян и Семануель. Однако самым редким именем, которым назвали ребенка – Зеленский.

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Редкими именами, которыми называли новорожденных девочек, были: Глория, Алиса, Маргарита, Элиф, Амелия и Ванесса.

Всего за пять месяцев этого года в Закарпатской области родились 5 398 детей.

В честь коронавируса, из-за которого во всем мире действует карантин, в России новорожденного назвали Ковидом. Родители ребенка назвали это имя оригинальным и отметили, что его не было раньше.

Источник: Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции