За статистикою, в травні 2020 року в Ужгороді найпопулярнішими іменами для новонароджених дітей були: Леонард, Олівія, Еліна, Маргарита, Ярослав, Данило.

Серед найпоширеніших імен для хлопчиків також були: Матвій, Олександр, Максим та Давид.

Дівчаток батьки воліли називати такими іменами: Юлія, Єва, Ганна, Софія, Ніколь і Поліна.

Читайте: Тортури над немовлятами на зйомках Дау. Дегенерація: прокуратура завела справу

Також іноді батьки називали дітей і досить рідкісними в Україні іменами: Себастьян, Ян, Жан, Прокоп, Дем’ян і Семануель. Однак найрідкіснішим ім’ям, яким назвали дитину – Зеленський.

Рідкісними іменами, якими називали новонароджених дівчаток, були: Глорія, Аліса, Маргарита, Еліф, Амелія і Ванесса.

Всього за п’ять місяців цього року в Закарпатській області народилися 5 398 дітей.

На честь коронавірусу, через який у всьому світі діє карантин, в Росії новонародженого назвали Ковідом. Батьки дитини назвали це ім’я оригінальним і відзначили, що його не було раніше.

Джерело: Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції