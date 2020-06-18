По состоянию на май в Украине проживает 41 806 221 человек.
За период с января по апрель количество населения уменьшилось на 96,2 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики Украины.
В Украине в период январь-апрель родилось 92,3 тыс. детей. Годом ранее этот показатель был 99,1 тыс.
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За этот же период зафиксировано естественная убыль населения — 102,9 тыс. человек, тогда как в прошлом году она составила 108 тыс.
Но в стране существенно возросла смертность — на 100 умерших приходится 47 новорожденных.
Данные охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса.
Сельскохозяйственная перепись
Государственная служба статистики хочет провести перепись сельских домохозяйств, чтобы понять сколько в Украине людей проживает в селах и чем они зарабатывают на жизнь.
С такой идеей выступил глава ведомства Игорь Вернер. Так можно будет узнать численность животных и что выращивают селяне на своих полях.
Раньше такой переписи не было.