Населення України скоротилося до 42 млн

Станом на травень в Україні проживає 41 806 221 осіб.

За період з січня по квітень кількість населення зменшилась на 96,2 тис. чоловік, повідомляє Державна служба статистики України.

В Україні в період січень-квітень народилося 92,3 тис. дітей. Роком раніше цей показник був 99,1 тис.

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За цей же період зафіксовано природний спад населення – 102,9 тис. осіб, тоді як торік вона склала 108 тис.

У країні суттєво зросла смертність – на 100 померлих припадає 47 новонароджених.

Дані по розрахунку чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованого Криму та Донбасу.

Сільськогосподарський перепис

Державна служба статистики хоче провести перепис сільських домогосподарств, щоб зрозуміти скільки в Україні людей проживає у селах та чим вони заробляють на життя.

З такою ідеєю виступив голова відомства Ігор Вернер. Так можна буде дізнатись чисельність тварин та що вирощують селяни на своїх полях.

Раніше такого перепису не було.