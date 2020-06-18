Верховная Рада разрешила выпускникам 2020 проходить государственную итоговую аттестацию, в том числе ВНО, по собственному желанию.

За законопроект №3669 проголосовали 356 нардепов.

В частности, выпускники 2020 года освобождаются от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ВНО. Они имеют право проходить тесты по собственному желанию.

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Кроме того, законопроект обеспечивает дополнительные социальные и экономические гарантии для борьбы с коронавирусной болезнью.

Закон вступает в силу на следующий день после ​​его опубликования.

Из-за распространения коронавируса и введение карантинных мер вопрос сдачи ГИА и ВНО выпускниками украинских школ 2020 года был под вопросом.

УЦОКО планировал сдачу пробных и основных тестов, публиковал графики ВНО 2020. Сначала основная сессия ВНО планировалась на 21 мая — 15 июня, но потом ее пришлось перенести на 25 июня — 17 июля.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине пробные тесты пришлось отменить, выпускникам предложили пройти их онлайн.

За пробное тестирование школьникам планируют вернуть средства, Кабмин утвердил процедуру возврата денег.

Что касается основной сессии, то ее пока отменять не планируют. Однако 17 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий отмену обязательной сдачи ГИА и ВНО 2020.

Рада поддержала его и отменила обязательную аттестацию.