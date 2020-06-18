Верховна Рада дозволила випускникам 2020 року проходити державну підсумкову атестацію, зокрема ЗНО, за власним бажанням.

За законопроект №3669 проголосували 356 нардепів.

Випускники 2020 року звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації, зокрема у формі ЗНО. Вони мають право проходити тести за власним бажанням.

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Крім того, законопроект забезпечує додаткові соціальні та економічні гарантії для боротьби з коронавірусною хворобою.

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Через поширення коронавірусу та введення карантинних заходів питання складання ДПА та ЗНО випускниками українських шкіл 2020 року було під питанням.

УЦОЯО планував складання пробних та основних тестів, публікував графіки ЗНО 2020. Спочатку основна сесія ЗНО планувалася на 21 травня – 15 червня, але потім її довелося перенести на 25 червня – 17 липня.

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні пробні тести довелося скасувати, випускникам запропонували пройти їх онлайн.

За пробне тестування школярам планують повернути кошти, Кабмін затвердив процедуру повернення грошей.

Щодо основної сесії, то її поки скасовувати не планують. Однак 17 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає скасування обов’язкового складання ДПА та ЗНО 2020.

Рада підтримала його та скасувала обов’язкову атестацію.