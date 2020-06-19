На период действия карантина профессиональные медосмотры проходить не нужно даже, если это раньше требовали.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотров, была приостановлена ​​норма, которая требует прохождения профессионального медосмотра. Сегодня в тех обязательных случаях, когда необходимо проходить медосмотр, этого делать не нужно. Эта норма приостановлена.

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Министр объяснил, что такое решение было принято, чтобы не повышать риски инфицирования Covid-19.

Коронавирус в Украине

Количество больных Covid-19 растет. 19 июня в Украине зафиксировали антирекорд по количеству случаев. За сутки коронавирусом заразился 921 человек, всего болеет 34 984 украинцев.

От осложнений умерли 985 больных, за последние сутки — 19. Полностью излечились 16 033 пациента.

Больше всего случаев за сутки зафиксировали во Львовской области — 142, Ровенской — 121 и в Киеве — 92.