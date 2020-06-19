На період дії карантину професійні медогляди проходити не потрібно навіть, якщо цього раніше вимагали.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– На час дії карантину, крім заборони проходження медоглядів, була призупинена норма, яка вимагає проходження професійного медогляду. Сьогодні в тих обов’язкових випадках, коли необхідно проходити медогляд, цього робити не потрібно. Ця норма призупинена.
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Міністр пояснив, що таке рішення ухвалили, щоб не підвищувати ризики інфікування Covid-19.
Коронавірус в Україні
Кількість хворих на Covid-19 зростає. 19 червня в Україні зафіксували антирекорд за кількістю випадків. За добу коронавірусом заразилась 921 людина, усього хворіє 34 984 українців.
Від ускладнень померли 985 хворих, за останню добу – 19. Повністю вилікувалися 16 033 пацієнти.
Найбільше випадків за добу зафіксували у Львівській області – 142, Рівненській – 121 та у Києві – 92.