Министерство здравоохранения инициирует усиление контроля за соблюдением карантинных мер в связи со стремительным распространением коронавируса в Украине.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Ситуация крайне серьезная. Выполняйте основные рекомендации по противодействию эпидемии: используйте защитные маски, следуйте социальной дистанции, мойте руки и пользуйтесь дезинфекторами. Помните: 921 — это не просто цифры. За каждой из них — жизнь человека, — отметил глава Минздрава.

Речь идет о транспорте, в котором люди не одевают маски, а также о супермаркете, где не соблюдают социальную дистанцию.

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— Мы считаем, что жесткие ограничения нужно вводить даже в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я, прежде всего, имею в виду ограничения работы тех или иных заведений, — заявил Степанов.

По состоянию на утро 19 июня в Украине за сутки обнаружили 921 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, всего болеет 34 984 украинцев.

К сожалению потеряли жизнь 985 человек, за последние сутки — 19. Полностью излечились 16 033 лиц. Среди выздоровевших 3 548 медработников.