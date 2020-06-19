Володимир Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном щодо катастрофи літака МАУ.

Президент підписав відповідний указ 19 червня.

Очолить делегацію заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць стала заступником глави делегації.

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Окрім них до делегації також увійшли представники Департаментів міжнародного права, Департаменту авіаційної служби, СБУ, Нацполіції, Департаменту авіаційних перевезень та Головної інспекції Міністерства оборони.

Єнін може самостійно вносити корективи до складу делегації.

Нещодавно Євген Єнін заявив, що Україна не бачить реального просування у розслідуванні катастрофи літака МАУ. Крім того, завершити його потрібно лише після розшифровки чорних ящиків.

Однак позитивні медійні сигнали зі сторони Ірану все-таки є. Наразі Україна чекає від Ірану подальших дій.