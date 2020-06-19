Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля, однако правительство обновило правила его соблюдения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 500 от 17 июня.

Важно, что этим документом регламентируются изменения в графике работы госучреждений. Таким образом правительство хочет разгрузить общественный транспорт в час пик.

— На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8.00; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда в 10.00, — говорится в документе.

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Что запрещено во время адаптивного карантина:

нельзя находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты;

запрещено покидать места обсервации или самоизоляции;

запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус;

под запретом работа детских учреждений оздоровления и отдыха;

также нельзя посещать учебные заведения учащимся в группах более 10 человек. Исключением могут стать только государственная итоговая аттестация в форме ВНО, ВНО, вступительные экзамены, вступительные экзамены по иностранному языку, единые вступительные экзамены, аттестация в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов КРОК. Также могут осуществляться: подтверждение квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов.

Кроме того, в автобусах, маршрутках, трамваях, троллейбусах и в железнодорожном транспорте можно перевозить количество пассажиров, равное числу мест для сидения. Это должны подтверждать соответствующие документы. Также перевозчик должен обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты, а также следить, чтобы пассажиры придерживались масочного режима.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 липня

Адаптивный карантин

Это ряд ограничений, которые будут применяться из-за вспышек коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.

Адаптивный карантин — правительственный план, который начал действовать с 11 мая. Сейчас Украина на четвертом этапе.