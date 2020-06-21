Пострадавших жителей многоэтажки на Позняках, где произошел мощный взрыв, переселяют в школу-интернат.

Здание расположено по адресу Харьковское шоссе, 121.

Количество людей, которые будут переселяться, уточняется.

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Интернат №20 оборудован душевыми кабинками, также есть общая кухня и много спальных мест.



























Взрыв на Позняках: жильцов дома переселили в интернат / 7 фотографий

Как и за чей счет будут питаться жители разрушенного дома, станет известно в ближайшее время.

По состоянию на 15.00 вся территория вокруг дома по адресу Крушельницкой огорожена, работают спасатели и правоохранители.

Согласно последним заявлениям ДСНС, существует серьезная угроза полного обрушения дома из-за разрушения перекрытия с восьмого по четвертый этаж. В частности, могут обвалиться девятый и десятый этажи, а также вся фасадная часть дома.

Также полиция формирует список жильцов дома. Под завалами продолжаются поиски людей.