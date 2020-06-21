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Факти / Україна

Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату

Постраждалих мешканців багатоповерхівки на Позняках, де стався потужний вибух, переселяють до школи-інтернату.

Будівля розташована за адресою Харківське шосе, 121.

Кількість людей, що переселятимуться, наразі уточнюється.

Читайте: Причиною міг бути вибуховий пристрій – Аваков про вибух на Позняках

Інтернат №20 обладнано душовими кабінками, також є загальна кухня та багато спальних місць.

  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
  • Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату
Вибух на Позняках: мешканців будинку переселили до інтернату / 7 фотографий

Як та за чий рахунок будуть харчуватися мешканці зруйнованого будинку, стане відомо найближчим часом.

Станом на 15.00 вся територія навколо будинку за адресою Крушельницької обгороджена, працюють рятувальники та правоохоронці.

Згідно із останніми заявами ДСНС, існує серйозна загроза повного обвалу будинку через руйнування перекриття з восьмого до четвертого поверху. Зокрема, можуть обвалитися дев’ятий та десятий поверхи, а також вся фасадна частина будинку.

Також поліція формує список усіх мешканців будинку. Під завалами продовжуються пошуки людей.

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