В воскресенье православные чтят память великомученика Федора Стратилата.

Среди международных и всеукраинских праздников в календаре на сегодня: День медицинского работника, День отца, Международный день скейтбординга, Международный день йоги и День работника службы контроля за регулируемыми ценами в Украине.

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

Сегодня день летнего солнцестояния

Самый длинный день в 2020 году наступит 21 июня в 13.07 по Киеву. В этот день девушки гадают на суженого, а вечером молодежь прыгает через костер.

В день летнего солнцестояния следует избегать скандалов, нельзя плакать.

Почему в день летнего солнцестояния лучше не рождаться детям — читайте в материале Фактов ICTV.

Именины 21 июня празднуют: Василий, Ефрем, Константин, Федор.

Примета дня

Сильная роса — быть солнечной погоде, склонились цветки картофеля — быть непогоде.