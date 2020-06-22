В Україні з’явився новий сервіс з автоматичного нарахування пенсії після досягнення необхідного віку. Зараз його тестують.

Послуга надаватиметься коштами сайту електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. Це дозволить призначати пенсії автоматично при досягненні людиною пенсійного віку.

Всі дані будуть брати з баз Пенсійного фонду, які будуть заздалегідь подані майбутніми пенсіонерами.

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Що зробити для отримання послуги:

заповнити анкету-заяву;

додати скан копії документів;

підписати анкету-заяву для електронного підпису;

відправити до Пенсійного фонду.

Заяви вже подали 356 людини.

Скоро ця послуга стане доступна користувачам сайту Пенсійного фонду, у яких немає електронного підпису. Їм дадуть можливість відправити документи, авторизувавшись за допомогою банківської ідентифікації.

2 червня міністр соцполітики Марина Лазебна та Місія Міжнародного валютного фонду обговорили реформування пенсійної системи України. Зокрема, глава Міністерства запропонувала з 2021 року зробити 1 березня датою проведення щорічної індексації пенсій.

На її думку, такий крок дозволить краще прогнозувати витрати на пенсійні програми.