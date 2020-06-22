Ослабление карантина в Украине привело к росту случаев Covid-19 — исследование

Последовательное ослабление карантина без надлежащей разъяснительной работы о том, что болезнь никуда не исчезла, негативно повлияло на безопасность граждан.

В частности, ослабление негативно сказалось на эпидемиологической ситуации в Украине и в первой половине июня привело к росту ежедневного количества выявленных случаев до 800-900 в сутки.

Такой прогноз обнародовали ученые проекта Форсайт Covid-19 Мирового центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при КПИ им. Игоря Сикорского.

По их данным, после ослабления карантина наблюдается заметный рост мобильности граждан, повышение рисков инфицирования в общественном транспорте городского и междугородного сообщения, во время посещения торговых рынков, ресторанов, прохождения пунктов пересечения границы.

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Статистический рост количества новых случаев также коррелирует с увеличением количества тестов в регионах, где эти показатели выросли в два-три раза по сравнению с началом мая.

В региональном аспекте ситуация значительно отличается между западными и юго-восточными регионами. Критически растет количество больных в западных областях, что определяет значительные риски дальнейшего распространения пандемии в другие области.

Согласно прогнозу ученых, после существенной вспышки пандемии в течение первых двух декад июня, вероятно, будет наблюдаться медленное снижение количества новых инфицированных до 600-750 новых случаев за сутки.

Это будет зависеть как от возможных непредсказуемых факторов, так и от хорошо организованной работы органов государственной власти и общества.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 июня количество больных коронавирусом в Украине составляет 37 241. За сутки заболел 681 человек. Всего от осложнений умерли 1 012 человек, полностью излечились от коронавируса 16 642 пациента.

Наибольшее количество больных в Киеве (4 368), Черновицкой (4 357) и Львовской (3 980) областях.

Всего проведено 569 589 тестирований методом ПЦР, методом ИФА — 128 716.

Источник: Мировой центр данных при КПИ