Послаблення карантину в Україні призвело до зростання випадків Covid-19 – дослідження

Послідовне послаблення карантину без належної роз’яснювальної роботи про те, що хвороба нікуди не зникла, негативно вплинуло на безпеку громадян.

Зокрема, послаблення негативно позначилося на епідеміологічній ситуації в Україні і в першій половині червня призвело до зростання щоденної кількості виявлених випадків до 800-900 за добу.

Такий прогноз оприлюднили дослідники проекту Форсайт Covid-19 Світового центру даних Геоінформатика і сталий розвиток при КПІ ім. Ігоря Сікорського.

За їхніми даними, після послаблення карантину спостерігається помітне зростання мобільності громадян, підвищення ризиків інфікування в громадському транспорті міського та міжміського сполучення, під час відвідування торгових ринків, ресторанів, проходження пунктів перетину кордону.

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Статистичне зростання кількості нових випадків також корелює зі збільшенням кількості тестувань в регіонах, де ці показники зросли в два-три рази порівняно з початком травня.

В регіональному аспекті ситуація значно відрізняється між західними і південно-східними регіонами. Критично зростає кількість хворих у західних областях, що визначає значні ризики подальшого поширення пандемії в інші області.

Згідно з прогнозом дослідників, після суттєвого спалаху пандемії протягом перших двох декад червня, ймовірно, спостерігатиметься повільне зниження кількості нових інфікованих до 600-750 нових випадків за добу.

Це залежатиме як від можливих непередбачуваних факторів, так і від добре організованої роботи органів державної влади і суспільства.

Коронавірус в Україні

Станом на 22 червня кількість хворих на коронавірус в Україні становить 37 241. За добу захворіла 681 людина. Всього від ускладнень померли 1 012 людей, повністю вилікувалися від коронавірусу 16 642 пацієнти.

Найбільша кількість хворих у Києві (4 368), Чернівецькій (4357) та Львівській (3 980) областях.

Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР, методом ІФА — 128 716.

Джерело: Світовий центр даних при КПІ